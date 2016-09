VISIONS empfiehlt: Coppersky und Abramowicz im November gemeinsam auf Tour

Als gemeinsame Co-Headliner bringen Coppersky und Abramowicz eine geballte Ladung hymnischen Indiepunk auf die Bühne. VISIONS präsentiert die bevorstehende November-Tour der beiden Bands.

Würde man Abramowicz und Coppersky personifizieren, dann wären die beiden definitiv Brüder. Zwar mit spürbar unterschiedlich nuancierten Persönlichkeiten, aber doch mit einem Herz, durch das das gleiche Blut pumpt. Denn beide Bands spielen eine Mischung aus Folkpunk, Heartland Rock und Indierock, die weltweit etablierten Künstlern wie The Gaslight Anthem oder The Menzingers in Emotionalität und Mitsingfaktor nicht nachsteht.

Sowohl Coppersky als auch Abramowicz haben inzwischen beim Münsteraber Label Uncle M Platten veröffentlicht, das dieses Jahr Copperskys aktuelles Album "If We're Losing Everything" und die Vinyl-Version von Abramowiczs "Call The Judges", das regulär via Sportklub Rotter Damm erschienen war, veröffentlicht hatte.

Umso weniger verwunderlich, dass die musikalischen Geschwister nun auch gemeinsame Konzerte spielen. Die von VISIONS präsentierte Tour führt die beiden Bands über den ganzen November hinweg durch Deutschland und die Schweiz. Karten für die Shows gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Abramowicz & Coppersky

04.11. Kiel - Schaubude

06.11. Essen - Anyway

17.11. Koblenz - Circus Maximus

18.11. Trier - Exhaus

20.11. Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

21.11. Mainz - Kulturcafe

22.11. Stuttgart - Goldmarks

23.11. Dresden - Chemiefabrik

24.11. Leipzig - Nato

25.11. Hannover - Bei Chez Heinz

Live: Abramowicz

07.10. Hamburg - Hafenklang

15.10. Hof - Zur Linde

20.10. Bremen - Kulturzentrum Lagerhaus

26.11. Oberhausen - Druckluft

16.12. Krefeld - Magnapop

Live: Coppersky

26.11. Berlin - Monarch