VISIONS Premiere: Efterklang veröffentlichen Video zu "The Colour Not Of Love"

Foto: Screenshot

Efterklang haben die zweite Single ihres kommenden Albums mit einem Video ausgestattet. Der Clip sieht so künstlerisch aus, wie "The Colour Not Of Love" klingt.

Bereits Ende August hatten die Dänen "The Colour Not Of Love" als Stream veröffentlicht, jetzt gibt es das kunstvolle Lyric-Video, das mit Konfettiregen und hypnotischen Loop-Effekten aufwartet, exklusiv bei uns zu sehen. "The Colour Not Of Love" präsentiert sich auch audiovisuell als ein komplex arrangiertes Stück zwischen Artrock und Klassik und ist nur auf den ersten Blick ein sonderbarer Album-Vorbote.

Schließlich handelt es sich bei der neuen Efterklang-Platte um eine Oper, die in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Karsten Fundal entstanden ist. "Leaves - The Colour Of Falling" erscheint am 4. November auf Tambourhinoceros.

Lyric-Video: Efterklang - "The Colour Not Of Love"