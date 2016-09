VISIONS Premiere: Barricade streamen ihr neues Album "Waker" vorab

Kommenden Freitag veröffentlichen die dänischen Sludge-Metaller Barricade ihr neues Album "Waker". Bei uns könnt ihr die Platte jetzt schon hören.

Nach der Video-Premiere zu "Slave The Fire" und dem Stream des wuchtigen Albumopeners "Axefinder" präsentieren wir euch jetzt auch den Albumstream von Barricades "Waker".

"Waker" ist das zweite Album der dänischen Band, aber schon jetzt sind sie gefestigt in ihrem Sound. Und der ist in ihrem Fall Sludge Metal, der an Mastodon erinnert, aber viel düsterer und härter klingt als das Quartett aus Atlanta. Barricade verfügen über genau die richtige Mischung aus Vehemenz und Stoik, um ein derart bösartiges Album sicher ins Ziel zu bringen.

"Waker" erscheint am 30. September bei Black Grain.

Album-Stream: Barricade - "Waker"