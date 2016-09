The Joy Formidable schicken Unplugged-Version von "Radio Of Lips" neuer EP voraus

The Joy Formidable streamen eine Akustikversion von "Radio Of Lips". Der Song ist Teaser für eine neue Digital-EP.

"Sleep Is Day" heißt sie und wird bereits am kommenden Montag erscheinen. Neben der Unplugged-Fassung von "Radio Of Lips" - im Original auf dem aktuellen dritten Joy Formidable-Album "Hitch" – werden sich auch mehrere Coverversionen darauf befinden, unter anderem "Angelfuck" von den Misfits und David Bowies "Ashes To Ashes". Darüber hinaus haben die walisischen Alternative-Rocker auch einen neuen eigenen Song auf der EP untergebracht.

Eine Tour zur EP gibt es auch, wenn man so will: Den ganzen November über spielen The Joy Formidable in Deutschland, Österreich und der Schweiz - teilweise im Vorprogramm von Placebo, teilweise als Headliner eigener Shows. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: The Joy Formidable - "Radio Of Lips" (Acoustic)

Live: The Joy Formidable

06.11. Köln - Gebäude 907.11. Berlin - Mercedes-Benz-Arena*13.11. Wien - Stadthalle*14.11. München - Hansa16.11. Zürich – Hallenstadion*23.11. Frankfurt/Main - Festhalle*24.11. Stuttgart - Schleyerhalle*25.11. Heidelberg - Karlstorbahnhof

* als Support für Placebo