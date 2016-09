Prophets Of Rage zeigen Video zu Public-Enemy-Cover "Prophets Of Rage"

Foto: Screenshot

Die Prophets Of Rage haben ihr erstes Video veröffentlicht. Der Clip zum Song "Prophets Of Rage" kombiniert Performance mit politischer Agitation.

"Prophets Of Rage" ist der namensgebende Song für die Prophets Of Rage, den Zusammenschluß aus Musikern von Rage Against The Machine, Public Enemy und Cypress Hill. Im Original stammt der Song von Public Enemy.

Der Clip dazu kombiniert Szenen von den Konzerten der Prophets Of Rage beim Kongress der Republikaner in Cleveland im Juli dieses Jahres und von einem Konzert, das die Band ursprünglich für die Insassen eines Gefängnisses in Kalifornien geben wollten - im letzten Moment aber vor die Tore des Gefängisses verlegen mussten. Kontrastiert wird der Clip immer wieder von Aufnahmen sozialen Elends und von Polizeieinsätzen rund um die Auftritte der Band.

"Prophets Of Rage" ist einer von fünf Songs, den die Band auf der EP "The Party's Over" Ende August veröffentlicht hatte. Derzeit sind Prophets Of Rage in den USA auf Tour, Pläne für weitere Konzerte in Europa gibt es auch, konkret sind sie bislang aber nicht.

Mehr zu den Prophets Of Rage lest ihr im Exklusivinterview mit der Band in der aktuellen Ausgabe von VISIONS.

Video: Prophets Of Rage - "Prophets Of Rage