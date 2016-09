Giraffe Tongue Orchestra präsentieren blutiges Video zu "Blood Moon"

Foto: Screenshot

Der Songtitel ist beim neuen Video der Alternative-Metal-Supergroup Programm: In "Blood Moon" werden die einzelnen Mitglieder von Giraffe Tongue Orchestra nach allen Regeln der Slasher-Kunst über den Jordan geschickt.

Dabei beginnt der Clip zum Song zunächst harmlos: Während im Hintergrund die satten Alternative-Grooves von "Blood Moon" erklingen, tanzen drei im Bubblegum-J-Pop-Stil kostümierte Frauen vor einer bunten Wand.

Dass der Schein trügt, offenbart sich nur wenige Sekunden später: Die Kamera zoomt aus dem Bild und zeigt neben allerlei pinken Folterinstrumenten auch die drei Kernmitglieder von Giraffe Tongue Orchestra, Gitarrist Ben Weinman (The Dillinger Escape Plan), Sänger William DuVall (Alice In Chains) und Gitarrist Brent Hinds (Mastodon), gefesselt auf Stühlen.

Während Weinman und Hinds relativ schnell das Zeitliche segnen, kann DuVall kurzzeitig entkommen, erliegt am Ende des grellbunten, blutigen Videos aber dennoch ebenfalls seinem Schicksal.

"Blood Moon", den es bereits im Stream zu hören gab, erscheint ebenso wie die erste Auskopplung "Crucifixion" auf "Broken Lines", dem Debütalbum der Supergroup, das am 23. September via Party Smasher Inc. veröffentlicht werden wird. Zuletzt waren Livevideos von den ersten Shows der Band im Netz aufgetaucht.

Video: Giraffe Tongue Orchestra - "Blood Moon"