Warpaint tanzen im Video zu neuer Single "New Song" durch New York

Warpaint haben einen "New Song" und schicken ihn dem dritten Album "Heads Up" voraus. Das nun veröffentlichte Video sieht aus, wie die Single klingt: bunt, hedonistisch, maximal tanzbar.

In gewisser Weise schlagen Warpaint damit die Brücke zu den Red Hot Chili Peppers, bei denen bekanntlich ihr Ex-Gitarrist Josh Klinghoffer in ebenjener Position angestellt ist: Auch die Chili Peppers hatten sich jüngst für das Video ihrer neuen Single "Go Robot" durch die Straßen von New York getanzt.

Das neue Warpaint-Video wird freilich nicht dazu beitragen, dass sich an "New Song" die Geister scheiden - übrigens auch in der VISIONS-Redaktion. Während die einen das Stück als konsequente Weiterentwicklung der Pop-Einflüsse sehen, die sich bereits auf dem zweiten Warpaint-Album Bahn gebrochen hatten, erkennen andere die Indierockerinnen von früher darin kaum noch wieder.

Fest steht: Auch im Kontext ihrer neuen LP "Heads Up" sticht "New Song" hervor. Nun muss man sich nur noch entscheiden, ob das eine gute oder schlechte Nachricht ist.

Video: Warpaint - "New Song"

Live: Warpaint

30.10. Köln - Live Music Hall

01.11. Berlin - Astra Kulturhaus