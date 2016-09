VISIONS Premiere: Beach Slang streamen neues Album "A Loud Bash of Teenage Feelings"

Der Zauber der Vorfreude auf das zweite Album der Punkrocker aus Philadelphia hat lange genug gewirkt. Zeit, die Katze endgültig aus dem Sack zu lassen: Beach Slang stellen euch "A Loud Bash Of Teenage Feelings" eine Woche vor Release als Stream zur Verfügung - exklusiv bei VISIONS.

Dabei wäre es unter Umständen gar nicht zur Veröffentlichung eines Nachfolgers von "The Things We Do To Find People Who Feel Like Us" von 2015 gekommen: Nach einer intensiven Show in Salt Lake City hatten Beach Slang sich auf offener Bühne gestritten, anschließend kursierten sogar Gerüchte um eine Trennung der Band im Netz.

Aber vielleicht musste es so kommen: Die Streitigkeiten und anschließenden Liebesbekundungen ihrer besorgten Fans trieben Beach Slang nämlich nur noch stärker an, weiter Musik zu machen. Songs wie die Vorabsingle "Punks In A Disco Bar" sind dementsprechend von jungen Punk-Kids inspiriert, die Alex nach Konzerten und in Briefen und E-Mails persönliche Geschichten aus ihren Leben anvertraut hatten.

"A Loud Bash of Teenage Feelings" erscheint am 23. September via Big Scary Monsters. Im November kommen Beach Slang auch auf von VISIONS präsentierte Tour nach Deutschland. Die Termine findet ihr weiter unten, Karten gibt es bei Eventim.

Album-Stream: Beach Slang - "A Loud Bash of Teenage Feelings"

VISIONS empfiehlt:

Beach Slang

13.11. Hamburg - Knust

14.11. Hannover - Lux

15.11. Berlin - Bi Nuu

17.11. Leipzig - Conne Island

20.11. München - Ampere

21.11. Münster - Sputnikhalle

22.11. Köln - Gebäude 9